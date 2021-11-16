В Армении заявили о пленении Азербайджаном 12 военных

Минобороны Армении сообщило, что 12 их военных были взяты в плен азербайджанскими военными в ходе боёв на восточной границе. Как уточняется, в ходе этих столкновений Азербайджан понёс потери и потерял около десятка единиц военной техники.

В результате азербайджанской провокации и вооружённого конфликта на армяно-азербайджанской границе 12 армянских военных оказались в плену, из них 7 контрактников и 5 срочников, — говорится в сообщении Минобороны Армении.

Также уточняется, что обстановка на востоке Армении продолжает оставаться крайне напряжённой, интенсивность боёв не спала. Данные о погибших пока уточняются.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Отмечается, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое военнослужащих.

В Минобороны Армении также заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.