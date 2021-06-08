Азербайджан вернул на родину задержанного армянского военного

Баку вернул на родину задержанного армянского военнослужащего. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
По информации ведомства, в ходе расследования было
Было установлено, что он заблудился и оказался на азербайджанской территории, — цитирует представителя азербайджанского Минобороны «Интерфакс».
По данным ведомства, Картанян возвращён армянской стороне.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о задержании члена диверсионной группы ВС Армении на границе. В военном ведомстве заявили, что задачей этой группы было минирование территорий Азербайджана.