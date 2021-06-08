Азербайджан вернул на родину задержанного армянского военного

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Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Обнародовать материалы, компрометирующие и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пригрозил опубликовать бывший президент страны Серж Саргсян в том случае, если его оппонент не подтвердит фактами озвученные в адрес экс-главы государства обвинения в проигрышах в казино Монте-Карло. Об этом Саргсян заявил на встрече с избирателями. Его слова приводит РИА Новости.

По словам экс-президента Армении, информацию о казино его оппоненты распространяли на протяжении многих лет, однако он не считал нужным реагировать, учитывая свой статус главы государства. Сейчас я в вашем присутствии...