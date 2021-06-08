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Азербайджан вернул на родину задержанного армянского военного

22:08, 08 июня 2021
Фото: Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Баку вернул на родину задержанного армянского военнослужащего. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, в ходе расследования было установлено, что задержанный 8 июня на территории Лачинского района на армяно-азербайджанской границе военнослужащий Вооружённых Сил Армении Артур Картанян оказался на азербайджанской стороне не с целью совершения диверсии.

Было установлено, что он заблудился и оказался на азербайджанской территории, — цитирует представителя азербайджанского Минобороны «Интерфакс».

По данным ведомства, Картанян возвращён армянской стороне.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о задержании члена диверсионной группы ВС Армении на границе. В военном ведомстве заявили, что задачей этой группы было минирование территорий Азербайджана.

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