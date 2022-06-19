Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций со стороны Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщило об ночном обстреле Вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении, передает URA.ru.

Как говорится в сообщении, огонь велся из из крупнокалиберного стрелкового оружия, азербайджанская армия ответила «адекватно».

Обстановка вокруг Карабаха осложнилась 27 сентября 2020 года, когда на его территории вновь вспыхнули активные бои. В том же году 9 ноября было подписано трехстороннее соглашение президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь прекращения военных действий в зоне конфликта. Однако мирный договор не подписан до сих пор, стороны ведут переговоры о делимитации границы.