Минобороны Азербайджана сообщило об ночном обстреле Вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении, передает URA.ru.
Как говорится в сообщении, огонь велся из из крупнокалиберного стрелкового оружия, азербайджанская армия ответила «адекватно».
Обстановка вокруг Карабаха осложнилась 27 сентября 2020 года, когда на его территории вновь вспыхнули активные бои. В том же году 9 ноября было подписано трехстороннее соглашение президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь прекращения военных действий в зоне конфликта. Однако мирный договор не подписан до сих пор, стороны ведут переговоры о делимитации границы.