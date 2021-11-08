Азербайджан собрался призвать Армению к ответу перед мировым правосудием

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 8 Ноября — Днём Победы Азербайджанской Республики в конфликте в Карабахе. Баку намерен призвать Ереван к ответу перед мировым правосудием.

8 ноября 2021 года Азербайджанская Республика отмечает День Победы, ставший торжеством мощи нашего народа и нашей национальной гордости, имеющий исключительное значение с точки зрения укрепления престижа и будущего развития нашего государства, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что завершить отечественную войну стране удалось военно-политическим путём. При этом уточняется, что ни одни международные права и резолюции не были нарушены. Однако по завершению военных действий перед Азербайджаном встала задача по восстановлению территорий и возвращению вынужденных переселенцев обратно на родину. В ведомстве уточнили, что возвращение произойдёт в ближайшие несколько лет.

Азербайджан предпринял соответствующие шаги по расследованию незаконной деятельности Армении <...> и привлечению виновных в этих нарушениях к ответу перед международным правосудием, — добавляется в сообщении.

Республика готова нормализовать отношения с Арменией с учётом соблюдения международного права. Для обеспечения мира и безопасности трёхсторонние соглашения должны выполняться неукоснительно. В МИД подчеркнули, что мировое сообщество также должно повлиять на установление порядка в регионе.

Международное сообщество должно сыграть позитивную роль в этом ключе и призвать Армению осознать, что альтернативы миру не существует, — говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее сообщалось, что парламент Азербайджана, миллимеджлис, принял Акт об амнистии в связи с Днём Победы. Вице-спикер парламента Али Гусейнли заявил, что амнистия охватит 16–17 тысяч человек, при этом на свободу выйдут свыше трёх тысяч заключённых. Инициатором проведения амнистии является президент Азербайджана Ильхам Алиев. Она, как отмечалось, приурочена к первой годовщине победы Азербайджана во второй карабахской войне.