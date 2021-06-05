Азербайджан смягчил правила въезда для граждан России и Турции

Власти Азербайджана смягчили требования к гражданам, которые прибывают в страну из России и Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение кабмина.
Гражданам этих стран после 10 июня
В кабмине Азербайджана пояснили, что смягчение режима для россиян и турок связано со стабильной эпидемиологической ситуацией в этих странах. Жители других государств будут обязаны предъявлять специальное разрешение от оперативного штаба.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что примерно с сентября россияне смогут свободнее посещать другие страны. Тогда уровень иммунитета в России достигнет 60%.