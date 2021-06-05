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Азербайджан смягчил правила въезда для граждан России и Турции

15:54, 05 июня 2021
Фото: Arne Dedert/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Азербайджана смягчили требования к гражданам, которые прибывают в страну из России и Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение кабмина.

Гражданам этих стран после 10 июня не нужно получать специальное разрешение от оперативного штаба для посещения границы. Достаточно будет показать документ о вакцинации от коронавирусной инфекции либо справку о выздоровлении, а также отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до полёта. Несовершеннолетние граждане должны иметь лишь справку об отсутствии коронавируса.

В кабмине Азербайджана пояснили, что смягчение режима для россиян и турок связано со стабильной эпидемиологической ситуацией в этих странах. Жители других государств будут обязаны предъявлять специальное разрешение от оперативного штаба.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что примерно с сентября россияне смогут свободнее посещать другие страны. Тогда уровень иммунитета в России достигнет 60%.

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