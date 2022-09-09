Россия, Азербайджан и Иран подписали Бакинскую декларацию

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Александр Новак, Шахин Мустафаев, Рустам Гасеми и Рашад Набиев

Россия, Азербайджан и Иран подписали Бакинскую декларацию о развитии международного транспортного коридора «Север—Юг», передает «Интерфакс Азербайджан». Подписи под документом поставили вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер России Александр Новак и министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасем по итогам трехсторонней встречи.

Согласно декларации, стороны готовы сотрудничать в сфере анализа и оценки инфраструктурных и транспортных возможностей для использования всего транспортного потенциала коридора и принимают во внимание до 2030 года цели по перевозке и транзиту 30 млн тонн грузов по территории трех стран.

С целью упростить транспортные и транзитные операции и процедуры планируется создать совместную рабочую группу, заседание которой должно состояться в течение одного месяца. К моменту заседания будет подготовлен проект соглашения по железной дороге Решт-Астара и до конца 2022 года ожидается начало соответствующих переговоров.

Кроме того, стороны займутся разблокированием экономических и транспортных связей в регионе путем создания новых транспортных коммуникаций.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о важности для страны международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Восток — Запад». По его словам, оба маршрута повышают геополитическую значимость Баку и помогают становиться «региональным транспортным центром», несмотря на отсутствие прямого выхода к морю.