https://static.news.ru/photo/e097f6f8-6848-11ea-b980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Азербайджана приняли решение закрыть въезд в Баку, город Сумгайыт и в Абшеронский район из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничение будет действовать с 19 по 29 марта.

До 29 марта приостанавливается въезд транспортных средств, зарегистрированных в городах и районах республики, и их пассажиров в города Баку, Сумгайыт и в Абшеронский район. Исключение составляют транспортные средства специального назначения, а также грузовые автомобили, — сообщает оперативный штаб при кабмине Азербайджана.

Ранее коронавирус был выявлен у 28 человек в республике, из них шестеро выздоровели. Один человек умер. Среди заражённых есть гражданин РФ, передаёт РИА Новости.

К 17 марта многие страны мира приняли решение о закрытии границ и крупных городов. Среди них Канада, Чехия, Украина и другие. Власти Москвы также рассматривают возможность введения жёсткого карантина в столице.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 182 тысячи человек. От инфекции умерли 7,1 тысячи пациентов, выздороветь удалось 78 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 заболевших, из них 53 — в Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Заболевание будет распространяться волнами, уверен он.