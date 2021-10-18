Азербайджан призвал ООН ввести обеспечительные меры в отношении Армении

Азербайджан призвал в Международном суде ООН ввести обеспечительные меры в отношении Армении. Об этом заявил представитель азербайджанской стороны Эльнур Мамедов. В сентябре Ереван инициировал судебное разбирательство против Азербайджана в Международном суде ООН на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Баку подал встречный иск.

Кампания Армении по этнической чистке и подстрекательства к насилию продолжаются. И чтобы предотвратить непоправимый ущерб азербайджанцам, срочно требуются временные обеспечительные меры, — сказал Мамедов.

Ранее в Баку заявили , что политика Армении и проведение ею этнической чистки, уничтожение культурного наследия и разжигание этнической ненависти в отношении азербайджанцев систематически нарушают права и свободы азербайджанцев, а также права Азербайджана в нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.