Азербайджан призвал к справедливому распределению вакцин от COVID-19 в мире

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил о необходимости обеспечить справедливое распределение вакцин от COVID-19 в мире. По его словам, сейчас Азербайджан эффективно борется с коронавирусом как внутри страны, так и на глобальном уровне. Об этом он сообщил на международном форуме в Баку «Мир после COVID-19» в центре Низами Гянджеви, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Весь мир должен объединить усилия в этом направлении. Президент Ильхам Алиев обратился с важными призывами по этому поводу к мировой общественности. Нужно обеспечить справедливое распределение в мире вакцин от COVID-19, которые являются важным средством в борьбе с пандемией, — подчеркнул он.

Ранее Алиев заявил на открытии форума, что у него и у других участников обсуждений складывается впечатление, что появился свет в конце тоннеля в вопросе победы над пандемией COVID-19.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны заключить договор о биологической безопасности, так как, по его мнению, постпандемический мир требует большей ответственности правительств. По словам главы ВОЗ, без этого шага международное сообщество окажется безоружным перед лицом будущих кризисов, связанных как с эпидемиями, так и с глобальными изменениями климата.

Форум продлится до 6 ноября. В нём принимают участие представители более 40 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, члены международных и неправительственных организаций, а также другие высокопоставленные гости.