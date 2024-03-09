Азербайджан призвал Францию не лезть во внутренние дела страны МИД Азербайджана счел слова Франции вмешательством во внутренние дела страны

Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство расценивает заявления Франции как вмешательство во внутренние дела страны. Баку потребовал от Парижа воздержаться от попыток лезть не в свое дело, передает пресс-служба МИД страны. Речь идет о высказывании министерства по делам Европы и иностранных дел Франции о том, что «в Азербайджане взята под прицел свобода мысли и печати, осуществляются необоснованные аресты».

Франция, в которой имеют место грубые нарушения прав человека, где в ходе беспорядков убиваются активисты, широко распространены случаи взяточничества и коррупции в законодательных структурах, случаи исламофобии и нападений на мусульман, а также ряд других нарушений прав человека, не имеет морального права предъявлять претензии Азербайджану, — отметили в ведомстве.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с немецкими предпринимателями заявил, что США и Франция должны принять новые реалии, сложившиеся на Южном Кавказе. По его словам, Баку принял меры для восстановления справедливости в регионе, тогда как Париж и Вашингтон не сделали ничего. Алиев добавил, что Москва также не предприняла никаких шагов, однако она принимает новые реалии.

До этого помощник Алиева по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев напомнил, что мир между Баку и Ереваном должен заключаться в самом регионе, а не в Париже, Брюсселе или еще где-либо. Советник подчеркнул, что Азербайджан уделяет особое внимание двустороннему компоненту работы над мирным договором.