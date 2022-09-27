В Азербайджане заявили, что не будут выдавать россиян призывного возраста Миграционная служба Азербайджана: негласного распоряжения о выдаче подлежащих мобилизации россиян не поступало

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Представитель Общественного совета при миграционной службе Азербайджана Азер Аллахверанов заявил, что негласного распоряжения о выдаче россиян призывного возраста пока не поступало, передает «Sputnik Азербайджан». По его словам, миграционные органы республики могут депортировать иностранцев в случае нарушения закона, но иных распоряжений не было.

Сухопутные границы с РФ закрыты с начала пандемии. Россияне, конечно, могут воспользоваться авиасообщением, однако сейчас купить билеты из России в Азербайджан проблемно. Их нет, — добавил Аллахверанов.

Ранее депутат Государственной думы от Забайкальского края Андрей Гурулев заявил, что мобилизационные пункты необходимо развернуть на каждом перекрестке, а на скрывающихся от призыва заводить уголовные дела. Он назвал тех, кто в текущий момент занят в военкоматах и боевых действиях СВО, героями и заслуживающими уважения людьми.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что у покидающих Россию граждан на фоне объявления частичной мобилизации нет чести, достоинства, нравственных ценностей и они не заслуживают называться мужчинами. По его словам, спецоперация является неизбежной мерой, потому что Запад «пытается разрушить Россию с помощью фашистов на Украине» и не оставит попытки «давить» на нее, пока существуют «украинские нацистские формирования»