Глава МИД Азербайджана: Армении передали тела около 1700 военнослужащих

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на конференции «44-дневный путь к Победе», организованной в Университете АДА, сообщил, что республика передала тела около 1700 армянских военнослужащих.

До сегодняшнего дня Азербайджан в соответствии с гуманитарным правом передал тела около 1700 армянских военнослужащих. До сих пор ничего не известно о судьбе 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в первой карабахской войне. Но мы повели себя иначе. Азербайджан разрешил транзит газа в Армению через свою территорию в зимние месяцы, повёл себя как великое государство, — цитирует министра агентство Apa.

По его словам, Армения запросила дополнительные сроки для того, чтобы покинуть спорные территории. Азербайджан согласился.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии VIII Бакинского глобального форума Международного центра Низами Гянджеви заявил, что карабахский конфликт решён. По его словам, Азербайджан урегулировал ситуацию и сам восстановил свою территориальную целостность.