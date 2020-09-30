Азербайджан озвучил свою версию крушения армянского Су-25 в Карабахе

https://static.news.ru/photo/1b106f00-030c-11eb-b11e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Два армянских самолёта Су-25 врезались в гору, а затем взорвались. Об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

По его словам, другая информация по этому вопросу абсурдна.

Руководство Армении выдаёт неправильную информацию своим гражданам, общественности. Было бы хорошо, чтобы военное руководство Армении сообщило о втором самолёте и его пилоте, чем обвинять другие стороны, — приводит слова Гаджиева Sputnik Азербайджан.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении. Позже эту информацию опровергла азербайджанская сторона, а также представители Минобороны Турции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Анкара оказывает Баку только моральную поддержку и не участвует в конфликте.

NEWS.ru писал, что Кремль не имеет данных об участии Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва внимательно следит за происходящим в регионе. Песков напомнил, что у России в Армении находится военная база, гарнизоны которой дислоцируются в Гюмри и Ереване.

Интенсивные обстрелы на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут с утра 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.