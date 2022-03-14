Азербайджан озвучил предложения по нормализации отношений с Арменией

Баку передал Еревану предложения, которые будут содержать пять базовых принципов нормализации отношений между двумя странами, заявила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. По её словам, стороны могут заключить соглашение путём проведения интенсивных переговоров, передаёт пресс-служба МИД Азербайджана.

Взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости госграниц и политической независимости друг друга, — сказала Абдуллаева, комментируя один из пунктов документа.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сторонам необходимо воздерживаться от угрозы безопасности в межгосударственных отношениях, а также от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности. Кроме того, Баку призвал воздержаться от шагов, не соответствующих целям Устава ООН.

Абдуллаева отметила, что одним из условий заключения мирного соглашения является взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять подобные претензии в будущем.

Также в предложениях заявлено о необходимости запуска процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы и разблокирование транспортных и экономических связей в регионе.

В свою очередь Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. При этом отмечается, что Ереван ответил на ранее переданные азербайджанской стороной предложения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.