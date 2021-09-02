Азербайджан отреагировал на интервью главы МИД Армении

Реваншистские заявления и поведение армянской стороны демонстрируют, что она всё ещё не готова к политике добрососедства. Об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя последнее интервью главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

По её словам, в своём интервью Мирзоян озвучил традиционную позицию Еревана, которая противоречит международному праву и отражает территориальные претензии к Азербайджану.

Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность в соответствии с требованиями международного права, и настало время для выполнения заявлений, подписанных сторонами, — отметила Абдуллаева.

Азербайджанская сторона отметила, что лишь приняв новую реальность и отказавшись от лжи и иллюзий, можно настроиться на будущее развитие и прогресс. Официальный Баку выразил свою готовность работать в направлении нормализации отношений на основе принципов международного права.

Ранее в своём интервью РИА Новости глава МИД Армении Арарат Мирзоян снова озвучил позицию Еревана по вопросу начала демаркации границы. По его словам, Азербайджану следует вывести войска «с суверенной территории Армении», вернув их на позиции по состоянию на 11 мая. Таким образом «будут созданы благоприятные условия для начала процесса делимитации и демаркации», уверен он.