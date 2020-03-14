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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину ждут тяжёлые времена из-за коронавируса. По его словам, экономика страны потеряет не менее 10%, а из-за пандемии жить ближайшие полгода придётся в шоковом режиме.

Украина должна быть готова к возвращению полумиллиона украинцев, которые работали в Европе, сказал Саакашвили в эфире ток-шоу «Свобода слова». По его словам, властям страны предстоит подумать о налоговых льготах, кредитах...