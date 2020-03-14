Власти Азербайджана, которые из-за распространения коронавируса остановили воздушное и наземное сообщение с Анкарой, отправят в Турцию чартерные рейсы для вывоза домой граждан страны.
Более подробную информацию следует ждать 15 марта. Вернувшимся из Турции азербайджанцам, в случае необходимости, обеспечат карантин на 14–28 дней,
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне не смогут въехать на территорию Грузии через Азербайджан или Армению. С 14 марта границы закрыты для граждан других стран в связи с угрозой коронавируса. Тем, чья поездка предусматривает транзит через указанные страны, придётся изменить маршрут. В течение ближайших 10 дней въезд в республики открыт только своим гражданам.
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