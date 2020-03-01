https://static.news.ru/photo/b576d556-5c5f-11ea-a067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azpromo/facebook.com

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) отменил экспортные миссии в Китай, запланированные на март 2020 года. Причина — эпидемия коронавируса.

В 2020 году мы запланировали экспортные миссии в Европу и страны Азии. В частности, планируются миссии в Хорватии, Латвию, Россию. Кроме того, в феврале-марте должны были состояться миссии в Китай, но в связи с ситуацией с коронавирусом миссии отложены на более поздний срок, — сообщил врио главы Azpromo Юсиф Абдуллаев на пресс-конференции.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3000 заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иране от коронавируса скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности. Среди заражённых — вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария.