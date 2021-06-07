Азербайджан откроется для туристов из России при одном условии

https://static.news.ru/photo/8d5db14e-c77e-11eb-914c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Азербайджана приняло решение разрешить с 10 июня въезд в страну гражданам России и Турции. Однако для посещения страны придётся выполнить одно условие. Для пересечения границы следует предъявить документы, подтверждающие наличие вакцинации от коронавируса или справку о перенесённом заболевании, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

Специальное разрешение от оперативного штаба при кабинете министров республики, которое необходимо было получать для въезда в Азербайджан, больше не потребуется. Соответствующее решение было опубликовано кабмином в субботу, 5 июня, — говорится в сообщении.

Туристы должны будут предоставить ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до полёта. Предъявлять результаты этого теста придётся и лицам моложе 18 лет. Такие же правила будут действовать и для туристов из Турции.

Ранее власти Испании с 7 июня разрешили въезд в страну отдыхающим, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса. Это будет касаться препаратов, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (среди них нет российских вакцин), а также китайских Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Въехать в страну также не смогут граждане Бразилии, ЮАР и Индии из-за сложной ситуации с коронавирусом в этих странах.