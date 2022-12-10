Азербайджан передаст Украине электрогенераторы

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Власти Азербайджана отправят на Украину 45 силовых трансформаторов и 50 электрогенераторов для восстановления энергообъектов, сообщает Министерство иностранных дел страны. В публикации говорится, что оборудование будет отправлено по запросу Киева. Общая сумма поставки составляет 1,422 млн манатов (52,17 млн рублей).

Автоколонна с первой частью из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов <...> сегодня отбыла с территории Гобуского энергетического узла с участием посла Украины в нашей стране и представителей ОАО «Азерэнержи». Вес указанного груза составляет 52,2 тонны, и его перевозят 4 грузовика МДП. Для полной доставки гуманитарного груза, общая сумма которого составляет примерно 1,422 млн манатов, в ближайшие дни планируется отправить вторую автоколонну, — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Также в ведомстве подчеркнули, что в Азербайджан прибыли 90 детей с Украины, они пройдут медицинскую и социально-психологическую реабилитацию в стране.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что принципы международного права должны быть справедливыми для всех стран. Международное сообщество избирательно относилось и к Азербайджану в вопросе его территориальной целостности, в отличие от столкнувшихся с этими же проблемами Грузии и Молдавии, добавил он.