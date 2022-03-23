Азербайджан опроверг информацию об аресте российских самолётов

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Направление миротворцев НАТО на Украину может привести к прямому столкновению Вооружённых сил РФ и Альянса, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в МГИМО, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о перебросе на Украину вооружённого миротворческого контингента Альянса. Качиньский назвал главной целью группы «несение гуманитарной помощи».

Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чём идёт речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооружённых...