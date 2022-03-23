Азербайджан опроверг информацию об аресте российских самолётов
Сона Рустамова
Сона Рустамова
12:03, 23 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заявление российской стороны об аресте российских самолётов не соответствует действительности, заявили агентству Trend в пресс-службе Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана. В ведомстве отметили, что подобные сообщения «вызывают удивление».
В Азербайджане не производилось ареста самолётов, принадлежащих Российской Федерации. Мы призываем соответствующие российские организации опровергнуть эту недостоверную информацию, — говорится в сообщении.
Ранее министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев сообщил, что 78 самолётов российских авиакомпаний из 1367 на данный момент были арестованы за рубежом. Он отметил, что эти самолёты, скорее всего, «окончательно потеряны для России». По информации ведомства, лайнеры были арестованы в том числе в дружественных РФ странах — Турции, Азербайджане, Армении. При этом, по его словам, почти 800 самолётов отечественных авиакомпаний были переведены в российский реестр.