Азербайджан опроверг данные о том, что F-16 сбил армянский самолёт

https://static.news.ru/photo/6e670866-0263-11eb-b295-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.am

Истребитель ВС Армении не был сбит турецким F-16. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

Информация армянских СМИ ложь и очередная фантазия армянской военной пропагандистской машины, — заявил глава пресс-службы азербайджанского ведомства полковник Вагиф Даргахлы.

Власти Турции также опровергли информацию о том, что истребитель был сбит. Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал информацию об уничтожении армянского штурмовика «совершенно неверной». Также информацию об уничтожении самолёта опроверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 cбил над территорией Армении штурмовик Су-25 ВВС Армении, пилот погиб. Представитель военного ведомства подчеркнула, что турецкий самолёт взлетел с азербайджанского аэродрома Гянджа.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

NEWS.ru писал, что в российском Министерстве иностранных дел проходят плановые встречи с участием послов Азербайджана и Армении.