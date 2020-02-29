https://static.news.ru/photo/99accab0-5aed-11ea-b759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azerbaijan Airlines - AZAL/facebook.com

Из-за эпидемиологической обстановки ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приняло решение ограничить авиасообщение с Ираном.

Как сообщили в AZAL, с 29 февраля на рейсы Buta Airways по направлению Тегеран — Баку допустят только граждан Азербайджана, а на рейсы Баку— Тегеран — граждан Ирана.

Накануне медики диагностировали коронавирус у двух жителей Азербайджана, которые вернулись из Ирана. Заражение подтверждено тестом. Пациенты помещены в инфекционный блок специального режима.

Как писал NEWS.ru, ещё ранее случай заражения был подтверждён у россиянина, прибывшего в Азербайджан из Ирана.

По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.