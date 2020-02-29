Из-за эпидемиологической обстановки ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приняло решение ограничить авиасообщение с Ираном.
Как
Накануне медики диагностировали коронавирус у двух жителей Азербайджана, которые вернулись из Ирана. Заражение подтверждено тестом. Пациенты помещены в инфекционный блок специального режима.
Как писал NEWS.ru, ещё ранее случай заражения был подтверждён у россиянина, прибывшего в Азербайджан из Ирана.
По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.
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