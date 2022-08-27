Азербайджан обвинил США и Францию в неуважении целостности страны

Фото: ru.wikipedia.org/Ліонкінг. Собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Здание краеведческого музея в Шуше

Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что власти республики считают непонятными причины, по которым послы США и Франции отказываются посетить город Шуша. Если представители этих стран считают себя дружественными республике государствами, то они должны понимать, какую ценность представляет собой Шуша для азербайджанского народа, передает слова Гаджиева ТАСС.

Конечно, Шуша не нуждается в их участии, могут приезжать или не приезжать. В дальнейшем мы и приглашать их сюда не будем, — сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента.

Однако, добавил политик, это само по себе является свидетельством того, какую миссию французские и американские дипломаты выполняли в рамках Минского группы ОБСЕ.

Их отсутствие еще раз показывает, какую миссию они выполняли в ходе длившегося последние 30 лет в рамках Минской группы ОБСЕ переговорного процесса, — резюмировал политик.

Кроме того, отказ дипломатов посетить Шушу наводит на мысли, что их не устраивает восстановление территориальной целостности страны.

Не понимаю, они не могут переварить восстановление территориальной целостности страны или работы по реконструкции в Шуше? — задался вопросом советник президента Азербайджана.

Контроль над городом Шуша был восстановлен Азербайджаном 8 ноября 2020 года. При этом послы Франции и США за прошедшие с момента прекращения боевых действий месяцы ни разу не посетили город, хотя сопредседательствуют вместе с РФ в Минского группе ОБСЕ.

В июле посол России в Азербайджане Михаил Бочарников вместе с азербайджанским послом в РФ Поладом Бюльбюль оглы посетил Шушу и ознакомился с городом. Как отметил в интервью местным изданиям посол Полад Бюльбюль оглы, Шуша доказывает, что является истинной столицей азербайджанской культуры.