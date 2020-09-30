Азербайджан обвинил Армению в применении ракетного комплекса «Точка-У»

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Минобороны Азербайджана заявило о применении ВС Армении тактического ракетного комплекса «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Однако удар не удался из-за плохого качества техники.

Некоторое время назад вооруженные силы Армении применили тактический ракетный комплекс «Точка-У». Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не взорвались, — заявил РИА Новости представитель азербайджанского военного ведомства.

Формально Нагорный Карабах — это часть Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях, провокациях и привлечении к участию в конфликте третьих стран.

Так, ранее появилось сообщение, что турецкий истребитель F-16 не сбивал армянский самолёт Су-25. Об этом заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Однако в Ереване заявляют об обратном.

Ранее азербайджанский МИД выпустил заявление с призывом к Минской группе ОБСЕ потребовать от Армении вывести свои войска с карабахской территории. До этого времени, говорится в тексте, Азербайджан продолжит свои легитимные военные операции, писал NEWS.ru.