Азербайджан обвинил Армению в дезинформации

Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в провокационных сообщениях о вооружённых столкновениях на границе, сообщает агентство Trend со ссылкой на оборонное ведомство страны. Отмечается, что подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку.

Провокационные сообщения армянской стороны о том, что на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, якобы произошло вооружённое столкновение с применением БПЛА, в результате чего погибли наши военнослужащие, не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что азербайджанские ВС продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

Ранее в Минобороны Армении заявили о напряжённой ситуации в Карабахе. В ведомстве подчеркнули, что Ереван рассчитывает на то, что расположенный в Карабахе российский миротворческий контингент примет необходимые меры по выводу азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности, а военные должны отойти на исходные позиции по состоянию на 23 марта.

Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. При этом отмечалось, что Ереван ответил на ранее переданные азербайджанской стороной предложения.

До этого глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Баку направил в Ереван предложение по нормализации отношений, состоящее из пяти пунктов. В Азербайджане полагают, что это хорошая возможность нормализовать отношения между двумя странами. По словам Байрамова, республика готова к миру, несмотря на все трудности и проблемы прошлого.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.