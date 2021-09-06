Военные Азербайджана и Турции начали совместные учения в Лачинском районе

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Азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой начались в Лачинском районе. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве с целью налаживания взаимодействия при проведении боевых операций.

Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Турции и Азербайджана проведут совместные учения TurAz Şahini 2021. Данные манёвры входят в программу ежегодного плана военного сотрудничества двух стран. Они пройдут в Конье и завершатся 17 сентября.