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Военные Азербайджана и Турции начали совместные учения в Лачинском районе

16:55, 06 сентября 2021
Военные Азербайджана и Турции начали совместные учения в Лачинском районе Фото: vk.com/military_az
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Азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой начались в Лачинском районе. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана. 

Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве с целью налаживания взаимодействия при проведении боевых операций.

Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Турции и Азербайджана проведут совместные учения TurAz Şahini 2021. Данные манёвры входят в программу ежегодного плана военного сотрудничества двух стран. Они пройдут в Конье и завершатся 17 сентября.

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