Азербайджан и Турция будут расширять военное сотрудничество

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. В ходе неё они договорились, что Баку и Анкара будут наращивать военное сотрудничество, говорится в сообщении размещенном на сайте главы азербайджанской республики.

На встрече было отмечено, что, как и в других сферах, наше сотрудничество в военной сфере успешно продолжается, — говорится в сообщении.

В ходе встречи политики также обсудили будущее азербайджано-турецких связей.«Дружественные и братские отношения» между Баку и Анкарой планируется и дальше развивать во всех сферах. Кроме того, Турция выразила уверенность в том, что визит Акары поспособствует расширению военного сотрудничества стран.

Турция является давним партнёром Азербайджана в вопросах военного сотрудничества: в 1992 году они подписали договор о сотрудничестве в данной сфере. Вооружённые силы стран тесно сотрудничают и проводят совместные учения.