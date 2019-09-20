https://static.news.ru/photo/4e637d48-dc66-11e9-925f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Секретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провели переговоры и пришли к выводу, что Минск и Баку имеют хорошие перспективы в области военного сотрудничества.

Высокий уровень связей и дружеские отношения глав государств создают прочную основу для развития двустороннего сотрудничества, — сообщили в азербайджанском Министерстве обороны.

Стороны увидели большой потенциал для реализации совместных проектов в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

Находясь с рабочим визитом в Баку, Зась ранее встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой администрации лидера Рамизом Мехтиевым.

Как писал News.ru, Совет министров иностранных дел стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предложил кандидатуру Станислава Зася на должность генсека объединения. Согласно предложению, он должен приступить к исполнению обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года.