Секретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провели переговоры и пришли к выводу, что Минск и Баку имеют хорошие перспективы в области военного сотрудничества.
Высокий уровень связей и дружеские отношения глав государств создают прочную основу для развития двустороннего сотрудничества, — сообщили в азербайджанском Министерстве обороны.
Стороны увидели большой потенциал для реализации совместных проектов в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.
Находясь с рабочим визитом в Баку, Зась ранее встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой администрации лидера Рамизом Мехтиевым.
Как писал News.ru, Совет министров иностранных дел стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предложил кандидатуру Станислава Зася на должность генсека объединения. Согласно предложению, он должен приступить к исполнению обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года.