Азаров рассказал, что на Украину стали завозить сало
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:36, 04 сентября 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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На Украину стали импортировать сало. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил экс-премьер-министр страны Николай Азаров.
Украина превратилась в импортёра продукции животноводства. У нас, представьте себе, сало стали завозить, — заявил Азаров.
По его словам, на Украине в настоящее время наблюдается снижение поголовья скота, а также существуют проблемы в молочной сфере.
Ранее украинский фуд-терапевт Анастасия Голобородько рассказала, как правильно есть сало. По словам эксперта, испортить продукт довольно просто: его можно съесть слишком много или неправильно сочетать.