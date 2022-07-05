Турция не задерживала сухогруз «Жибек жоли», передает газета Aydınlık. По данным издания, корабль находится на рейде возле черноморского порта Карасу.
Таможенники, прибывшие на место, заявили, что о «конфискации» судна речи не идет, обвинения расследуются, — говорится в сообщении.
Посол Киева в Анкаре Василь Боднар в день отправления с Украины зернового корабля «Жибек Жоли» под российским флагом потребовал вмешаться в дело власти Турции. Анкара задержала судно у входа в территориальный порт Карасу, не дав разрешения на стыковку в порту.
4 июля Боднар заявил, что «турецкие власти конфисковали корабль», чем встревожил политиков и общественность. Таможенники, к которым обратились СМИ, сообщили, что требование о «конфискации» не соответствует действительности. В настоящее время турецкие власти начали расследование на предмет принадлежности груза в связи с утверждениями Украины о перевозке якобы принадлежащего ей зерна.
В настоящее время Анкара проводит «осторожные» переговоры по созданию так называемого зернового коридора. Предполагается, что в ближайшее время в Стамбуле пройдет четырехсторонняя встреча с участием Турции, России, Украины и ООН по этому вопросу.