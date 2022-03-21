Axios: санкции против РФ угрожают созданию термоядерного реактора в США

Санкции стран Запада против России угрожают цепи поставок дочерней компании Массачусетского технологического института, который занимается разработкой термоядерного реактора. Речь идёт о Commonwealth Fusion Systems (CFS), сообщает портал Axios.

CFS пока не отказывается от сотрудничества с российской компанией SuperOx, имеющей производства в РФ и Японии. На них создаются высокотемпературные полупроводники, в поставках которых заинтересована американская компания.

Axios уточнил, что в CFS пока не меняют сроки достижения энергетической эффективности своего реактора. В компании рассчитывают, что к 2025 году выйдут на положительный энергетический баланс с помощью ядерного синтеза.

Ранее стало известно, что один из крупнейших мировых проектов — Международный экспериментальный термоядерный реактор, который разрабатывается ещё с середины 1980-х годов, теперь может столкнуться с серьёзным сложностями, если научное сотрудничество с РФ будет полностью перекрыто. Проект готов приблизительно на 70%.