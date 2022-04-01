Axios: Псаки может поменять работу в Белом доме на телеканал

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки намерена покинуть свою должность в мае и перейти на телеканал MSNBC, сообщает издание Axios со ссылкой на источники. По его данным, Псаки в настоящий момент ведёт переговоры с представителями американского телеканала, также она общается с представителями Белого дома по поводу своего ухода.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, Псаки провела тесные консультации с офисом юрисконсульта Белого дома по поводу её ухода. Она тщательно продумывала этические и юридические аспекты своих планов, — говорится в статье.

По информации издания, Псаки уже рассказала некоторым высокопоставленным чиновникам в Белом доме о своём возможном уходе и планах присоединиться к MSNBC, однако официально заявление об увольнении она не направляла.

Псаки начала свою политическую карьеру в 2001 году, участвуя в кампании перевыборов кандидатов от Демократической партии в штате Айова. Затем Псаки стала заместителем пресс-секретаря в предвыборной кампании Джона Керри в 2004 году. Во время президентской кампании 2008 года она стала путешествующим пресс-секретарём Барака Обамы. После прихода Обамы в Белый дом Псаки заняла должность заместителя пресс-секретаря, а затем стала директором. В 2011 году она оставила работу в Белом доме.

В феврале 2013 года Псаки стала официальным представителем Госдепа США, а позже перешла на работу в Белый Дом, где сменила Дженнифер Палмиери на посту руководителя отдела по связям с общественностью. После того, как Дональд Трамп стал президентом в 2017 году, Псаки покинула свой пост в Белом доме и стала политическим комментатором на телеканале CNN.

В новой администрации Джо Байдена Псаки стала пресс-секретарём Белого дома.