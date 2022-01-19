Axios: премьер Израиля предлагал провести саммит Россия — Украина в октябре

Премьер Израиля Нафтали Беннет в октябре 2021 года предложил президенту России Владимиру Путину провести саммит РФ — Украина в Иерусалиме. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, отметившие, что российский лидер не проявил энтузиазма по поводу такой встречи.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил <...> Путину провести саммит Россия — Украина в Иерусалиме в октябре прошлого года, — сообщает издание.

Как отметили источники, Беннет предварительно говорил на эту тему с Зеленским и, возможно, заручился его согласием. Однако Путин не проявил никакого энтузиазма и жёстко раскритиковал украинского президента.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Беннетом 22 октября 2021 года в Сочи выразил надежду на преемственность в отношениях двух государств. Он подчеркнул, что с прежним правительством Израиля у РФ сложились достаточно деловые и доверительные отношения.

Путин добавил, что у РФ и Израиля есть проблемные моменты, но также имеются точки соприкосновения и возможности для взаимодействия. Особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом.