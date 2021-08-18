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По просьбе главы МИД России Сергея Лаврова российские автоперевозчики рассмотрят транзитный потенциал Карабаха. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил руководитель Департамента регионального развития и персонала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Вадим Фильченков.

По его словам, Карабах находится в отдалении от имеющихся основных автомобильных путей. Международные перевозки требуют тщательного подхода и подготовки определённого пакета документов.

По просьбе министра Лаврова мы рассмотрим этот вопрос со всех сторон и примем определённые решения, — отметил Фильченков.

Он напомнил, что Азербайджан выступает партнёром по перевозкам сезонного продовольствия, а также через эту территорию Россия имеет доступ в Иран.

Ранее Лавров призвал автоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Карабаха. Он пояснил, что сейчас там идёт активная работа по восстановлению инфраструктуры и автодорог. Министр подчеркнул важность экономического развития этой территории.