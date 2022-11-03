Автомобиль въехал в толпу сторонников экс-президента Бразилии

Фото: Wallace Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 16 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару, протестовавших против результатов выборов 30 октября, сообщил портал G1 со ссылкой на правоохранительные органы. В числе пострадавших по меньшей мере двое детей и трое полицейских.

Как рассказал капитан военной полиции местного муниципалитета Маурисиу Кавалари, полиция вела переговоры с манифестантами о том, чтобы они полностью разблокировали дорогу. В целом переговоры шли мирно, но в какой-то момент протестующие полностью перекрыли проезжую часть.

Сила к ним не применялась, но один водитель вдруг направился [на автомобиле] в сторону толпы и сшиб людей, - заявил Кавалари.

По словам представителя правоохранительных органов, пострадавших отвезли в местные больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир автомобиля задержаны. Отмечается, что после инцидента протестующие пытались напасть на водителя машины, но им помешали это сделать.

В Бразилии 30 октября завершился второй тур президентских выборов. Победу в нем одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал в свою пользу 50,9% голосов. Его объявили победителем в Верховном избирательном суде страны. Болсонару набрал 49,1% голосов соответственно. Позднее стало известно, что Болсонару не планирует оспаривать результаты выборов и хранит молчание после проигрыша на выборах, тем самым нарушая традицию поздравлять победившего соперника.