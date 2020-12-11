Автомобиль протаранил толпу демонстрантов из BLM в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/15b873ca-3c0c-11eb-9a93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Global Look Press

Женщина на автомобиле въехала в толпу демонстрантов из движения «Жизни темнокожих имеют значение» (Black Lives Matter, BLM), которые собрались в районе Манхэттен в Нью-Йорке, сообщили местные СМИ.

По сообщению полиции, в результате инцидента травмы получили семь человек, часть из них были госпитализированы. Находившаяся за рулём женщина не пыталась сбежать, с ней провели беседу полицейские. Неизвестно, задержали её или нет, сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение ABC.

Отмечается, что женщина въехала в толпу демонстрантов, собравшихся в Манхэттене в поддержку движения Black Lives Matter.

Как сообщал NEWS.ru, с начала лета 2020 года в разных городах США не прекращаются беспорядки и демонстрации темнокожих американцев, объявивших тогда же о создании движения BLM.

Поводом для акций протеста, не только в Портленде, но и по всей стране, стал инцидент в Миннеаполисе (штат Миннесота). 25 мая полицейские задержали там 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался.

Демонстранты выходят на улицы в разных городах, требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. В ряде случаев в США от их действий пострадали памятники. На волне протестов толпа атаковала скульптуры и монументы, посвящённые тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение (среди них — Христофор Колумб, Джефферсон Дэвис, Томас Джефферсон).