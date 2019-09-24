https://static.news.ru/photo/724b7aa4-dec7-11e9-9885-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Rosenblum/Icon Sportswire/Global Look Press

Житель немецкого города Линдау Манфред Бизингер, которому исполнилось 78 лет, рассказал, зачем до сих принимает участие в гонках.

Основавший 52 года назад автоклуб Scuderia Lindau мужчина 21 сентября преодолел горное ралли за рулём своего 62-летнего кабриолета Mercedes Benz 220 S. Он не занял призовое место, однако всё равно доволен своим результатом.

По его словам, такие мероприятия помогают ему оставаться в тонусе. При этом Бизингер подчеркнул, что не готов рисковать всем ради победы, как другой участник прошедшей гонки, врезавшийся в стену дома. К счастью, тот не получил серьёзных травм.

Пенсионер отметил, что помимо ралли ему дарит радость большая семья, ради которой он соблюдает осторожность на трассах, передаёт « Профиль ».

Ранее News.ru писал, что у пенсионера в Новой Зеландии изъяли партию марихуаны. Её стоимость на чёрном рынке составляет более $3 млн.