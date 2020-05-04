Автодром «Формулы-1» в Мехико на время пандемии станет больницей

https://static.news.ru/photo/af159818-8dbb-11ea-bd80-fa163e074e61_660.jpg Фото: ACCUSmayor/twitter.com

Временная больница для пациентов с коронавирусом будет развёрнута на месте Автодрома имени братьев Родригес в столице Мексики.

Временный госпиталь сможет единовременно принять 218 пациентов с COVID-19, при этом 26 коек будут приспособлены для нуждающихся в интенсивной терапии заболевших. Работы по переоборудованию автодрома ведёт Мексиканский институт социального обеспечения IMSS, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, предполагаемые члены наркокартеля Синалоа раздали жителям мексиканского города Санта-Барбара (штат Чиуауа) продовольственную помощь. Продукты питания и предметы гигиены они передали в пакетах с изображением ликвидированного в 2011 году главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.