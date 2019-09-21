https://static.news.ru/photo/ec2eef28-dd81-11e9-838a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

На стоянке для автомобилей в Киеве загорелись девять автоцистерн с горючим. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты горадминистрации.

По данным властей, пожар произошёл на улице Вискозная в Деснянском районе. В результате ЧП произошёл разлив горючего на 500 кв. м.

Из-за сильного пожара возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов Киева, отмечает « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, в воскресенье, 23 сентября, в Омской области тушили крупный пожар. В деревне Половинка загорелись порядка десяти дачных домиков. Огонь перекинулся на постройки с загоревшейся травы.