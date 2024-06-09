Автобус упал в ущелье в Индии после атаки террористов, девятеро погибли В Индии 33 паломника пострадали и девять погибли при падении автобуса в ущелье

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Девять паломников погибли и еще 33 получили травмы в результате падения автобуса в ущелье в Индии. Как сообщает телеканал NDTV, некие террористы открыли огонь по автобусу, водитель не справился с управлением и транспорт слетел с дороги в обрыв. Атака террористов, по мнению NDTV, знаменует собой значительную эскалацию насилия в регионе.

Девять человек погибли и 33 получили ранения после того, как автобус, полный паломников, атакованный террористами, рухнул сегодня вечером в ущелье в Реази, — сказано в сообщении.

Происшествие случилось, когда паломники направлялись в пещерный храм Шив-Кхори. На место оперативно прибыли экстренные службы — скорая помощь, полиция и военизированные формирования. Личности пассажиров пока не установлены, но известно, что это не местные жители. Территория и святилище Шив-Кхори были взяты под контроль.

Ранее около 15 человек пострадали и двое погибли в результате обрушения балкона в ночном клубе Rich. Люди находились на концерте музыканта Кевина Морено. После трагедии было установлено, что заведение не имело разрешений для проведения масштабного мероприятия. В настоящее время вся площадь Plaza Alttus вместе с ночным клубом закрыта, полицией ведется расследование и устанавливаются виновные в трагедии.