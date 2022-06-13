Автобус в Азербайджане попал в ДТП, 16 человек пострадали

Фото: Fövqəladə Hallar Nazirliyi / соцсети

16 человек пострадали и минимум один погиб в дорожной аварии с участием автобуса. ДТП случилось на дороге Баку – Шамахы в Азербайджане, сообщило азербайджанское агентство АПА.

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие в ночные часы произошло на дороге Баку – Шамахы​​​. В результате ДТП пострадали 16 человек, - говорится в сообщении.

В пассажирском автобусе марки Mercedes всего было 55 пассажиров. Он съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение.

Фото: Социальные сети

По данным агентства, пострадали преподаватели и учащиеся бакинской школы № 279. Им была оказана первая медицинская помощь, затем их госпитализировали, сообщил глава пресс-службы Управления образования города Баку Башарат Мамедов.

11 июня 8 человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области. Инцидент произошёл в Луховицком районе. Среди пострадавших пятеро детей.