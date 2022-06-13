16 человек пострадали и минимум один погиб в дорожной аварии с участием автобуса. ДТП случилось на дороге Баку – Шамахы в Азербайджане, сообщило азербайджанское агентство АПА.
Тяжелое дорожно-транспортное происшествие в ночные часы произошло на дороге Баку – Шамахы. В результате ДТП пострадали 16 человек, - говорится в сообщении.
В пассажирском автобусе марки Mercedes всего было 55 пассажиров. Он съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение.
По данным агентства, пострадали преподаватели и учащиеся бакинской школы № 279. Им была оказана первая медицинская помощь, затем их госпитализировали, сообщил глава пресс-службы Управления образования города Баку Башарат Мамедов.
11 июня 8 человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области. Инцидент произошёл в Луховицком районе. Среди пострадавших пятеро детей.