Автобус со школьниками рухнул в пропасть в Азербайджане Автобус перевернулся и упал в овраг в азербайджанском Шеки, есть пострадавшие

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Пассажирский автобус перевернулся и упал в овраг в азербайджанском Шеки, примерно в 300 километрах от Баку, передает Sputnik Азербайджан. Пострадавшие доставлены в районную больницу, их точное количество пока неизвестно. Автобус перевозил школьников, родителей и педагогов.

Автобус марки Isuzu сошел с дороги и упал в овраг. В момент аварии в автобусе кроме водителя находились еще 22 человека — 16 учащихся, 6 педагогов и родителей. Все пассажиры — жители Самухского района, — говорится в сообщении.

На место происшествия выдвинулись спасатели из Службы спасения особого риска. Другие подробности аварии и ее причины пока неизвестны.

4 апреля пассажирский автобус упал с эстакады на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье. Водитель не справился с управлением. В результате ДТП два человека погибли и 13 пострадали. Всего в транспорте находились 20 пассажиров.