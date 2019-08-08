https://static.news.ru/photo/ffecf9e6-b960-11e9-98ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marios Lolos/Xinhua/Global Look Press

На севере Греции в тоннеле загорелся туристический автобус. В нём находятся туристы с детьми.

Как пишет портал Кozanilife.gr , автобус направлялся из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани. Водитель при возникновении признаков возгорания вывел транспортное средство из тоннеля и высадил пассажиров. Причины пожара неизвестны.

News.ru писал о крупной автокатастрофе с участием автобуса, которая произошла вечером в среду, 7 августа, под Новороссийском. По предварительным данным, жертвами стали четыре человека.