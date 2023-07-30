Автобус с туристами из Казахстана попал в аварию на юге Турции

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Экскурсионный автобус с туристами из Казахстана попал в аварию в районе турецкой Аланьи, сообщил телеканал NTV со ссылкой на экстренные службы. По его информации, погибли водитель транспорта и сидевший рядом с ним гид. Последний был гражданином Украины.

В результате ДТП пострадали 12 человек, состояние шести из них оценивается как тяжелое. В экстренном порядке они были доставлены в больницы Аланьи и Манавгата.

По данным канала, авария произошла на трассе Окурджалар — Махаллеси. Экскурсионный автобус врезался в грузовик. На месте ДТП продолжают работать полиция и медицинские бригады.

Ранее в Подмосковье столкнулись два пассажирских теплохода с туристами на борту. По предварительной версии, борт «Георгий Жуков» слишком близко подошел к «Пушкину».

Ранее в Республике Алтай перевернулся грузовик, перевозивший туристов. По информации регионального Следственного комитета, автомобиль опрокинулся в районе реки Туры. В результате один из пассажиров погиб. Кроме того, травмы получили водитель машины и еще четверо туристов.