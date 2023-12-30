Автобус с российскими туристами попал в аварию в Египте

Фото: Sima Diab/ZUMAPRESS/Global Look Press

Пассажирский автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, предварительно, обошлось без пострадавших. Судя по кадрам с места ЧП, транспортное средство получило незначительные повреждения.

Как выяснил канал, в автобусе находились туристы из Москвы, прибывшие на египетский курорт авиакомпанией «Южный ветер» в 10:26 по мск. Отмечается, что водитель не справился с управлением, при этом в момент столкновения в автобусе также находились дети. По информации Mash, сотрудники аэропорта запрещали путешественникам вести съемку с места происшествия.

Ранее стало известно, что девять человек, в том числе два ребенка, получили травмы при столкновении двух легковушек и автобуса в Белезинском районе Удмуртии на повороте к деревне Ушур. Всего в салоне находились 11 человек.

4 декабря в Красноярском крае автобус с пассажирами из-за сильного ветра съехал в кювет и перевернулся. В ДТП никто не пострадал.

В середине ноября в Приморье перевернулся автобус, перевозивший 14 школьников. В результате восемь из них пострадали, шестерых госпитализировали. Водитель автобуса назвал причиной аварии гололед на дороге. По его словам, участок трассы, на котором произошло ДТП, не был обработан реагентами и превратился в каток.