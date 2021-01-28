Слетела крыша: фото разрушений от взрыва жилого дома в Австрии

Взрыв жилого дома в Австрии потряс округу Лангенцерсдорфа. Обрушились несколько этажей многоэтажного здания. Сильно повреждена крыша. Взрывная волна достала и соседние здания, а также припаркованные рядом автомобили. Верхняя часть дома охвачена огнём, пламя распространяется. На место происшествия прибыли экстренные службы, несколько пожарных машин и два спасательных вертолёта. Одного человека удалось извлечь из-под завалов. Поиски продолжаются.
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