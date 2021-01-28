Слетела крыша: фото разрушений от взрыва жилого дома в Австрии

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет. Он занимал пост главы государства с 1974 по 1981 год.

Валери Жискар д'Эстен был сторонником реформ и одним из основоположников европейской интеграции. В ходе его правления были запущены такие масштабные государственные проекты, как строительство новых АЭС и скоростных железных дорог....