16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Слетела крыша: фото разрушений от взрыва жилого дома в Австрии

13:07, 29 января 2021 11
Фото: Noen.at

Взрыв жилого дома в Австрии потряс округу Лангенцерсдорфа. Обрушились несколько этажей многоэтажного здания. Сильно повреждена крыша. Взрывная волна достала и соседние здания, а также припаркованные рядом автомобили. Верхняя часть дома охвачена огнём, пламя распространяется. На место происшествия прибыли экстренные службы, несколько пожарных машин и два спасательных вертолёта. Одного человека удалось извлечь из-под завалов. Поиски продолжаются.

youtube.com

heute.at

youtube.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Noen.at

Noen.at

Noen.at

Noen.at

youtube.com

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео