Министр Австрии заявила о намерении сократить зависимость от газа из РФ

Австрия «сверхпропорционально сильно» зависит от поставок российского газа — на 80%, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер. Она отметила, что за последнее время эта доля не сокращалась, а увеличивалась руками политиков, пишет ТАСС.

Гевесслер подчеркнула, что руководству страны необходимо предпринять все возможные усилия для исправления сложившейся ситуации.

Австрия сверхпропорционально сильно зависит от поставок российского газа. Мы зависим на 80%. Это доля, которая в последние годы не сокращалась, а увеличивалась руками политиков. Сейчас необходимо сделать всё, чтобы стать независимыми от российского импорта, — заявила министр.

Гевесслер пояснила, что положение Австрии осложняется из-за её географического расположения. Австрия не имеет доступа к морю и к терминалам сжиженного природного газа, в связи с чем возрастает её зависимость от газопроводов, добавила она.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна не поддерживает введение эмбарго на поставки нефти или газа из России в Европу. По его словам, страна сильно зависит от поставок российского топлива. Нехаммер добавил, что для Австрии вопрос газоснабжения стоит очень остро.

В настоящее время, по словам австрийских властей, поставки из России идут без изменений, хранилища газа в стране заполнены на 13%.