Австрия захотела арестовать Путина Tagesspiegel: власти Австрии готовы арестовать Путина по ордеру МУС

Фото: Georges Schne / www.imago-images.de / Global Look Press

Министр по делам ЕС и конституции при канцлерском ведомстве Австрии Каролине Эдтштадлер рассказала Tagesspiegel, что власти страны намерены арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он посетит страну. Чиновник отметила, что Вена будет строго соблюдать свои международные обязательства в соответствии с уголовным правом.

Мы будем соблюдать свои обязательства в рамках международного и уголовного права. Если Путин ступит на австрийскую территорию, должен быть произведен арест, — сказала Эдтштадлер.

По ее словам, Австрия полностью поддерживает Украину в гуманитарном и экономическом плане, но не осуществляет поставки вооружений Киеву.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Страны, принявшие так называемый Римский статут — устав МУС — должны выдавать суду граждан, в отношении которых был выписан ордер на арест.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что правительство ЮАР и правящая партия Африканский национальный конгресс в преддверии саммита БРИКС рассматривают варианты, позволяющие избежать исполнения ордера МУС на арест Путина.