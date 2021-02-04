Австрия призвала ЕС не игнорировать российские и китайские вакцины

https://static.news.ru/photo/83cb7856-66de-11eb-85e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявки на проверку вакцин от России и Китая должны приниматься Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА) без политических пристрастий. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

При допуске вакцин не должно быть геополитических табу. EMA, конечно, должно проверить допуск китайских вакцин или российской вакцины, если они подадут заявку, — написал Курц в Twitter.

Он добавил, что в борьбе с пандемией важна любая дополнительная вакцина, которая будет эффективной и зарегистрированной.

Только вместе на основе международного сотрудничества мы сможем победить эту пандемию, — заявил Курц.

Es darf bei der Zulassung von Impfstoffen keine geopolitischen Tabus geben. Die #EMA sollte natÃ¼rlich auch die Zulassung von chinesischen Impfstoffen oder des russischen Impfstoffs prÃ¼fen, wenn diese einen Antrag stellen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 4, 2021

Ранее он исключал возможность закупки российской вакцины, поскольку у Австрии были договорённости с другими производителями. Однако 2 февраля в Вене дали понять, что готовы изучить возможность использования дополнительных препаратов, зарегистрированных в Евросоюзе.

Как писал NEWS.ru, 31 января несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против коронавирусных мер в Вене. Мероприятие сопровождалось «многочисленными задержаниями».

Австрийские власти с 26 декабря ввели в стране третий по счёту локдаун. После этого в столице и других городах каждые выходные проходили несанкционированные акции протеста. Митинг 31 января был запрещён, но он всё равно состоялся. На улицы Вены вышли не более пяти тысяч человек. За порядком следили около тысячи полицейских.