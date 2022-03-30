Австрия отказалась платить за российский газ в рублях

Австрия не будет платить за российский газ в рублях, сообщила министр обороны страны Клаудиа Таннер. Такое заявление австрийский министр сделала на фоне подготовки страны к ЧС на случай прекращения поставок газа из России, передаёт РИА Новости.

Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза, — сказала Таннер.

Ранее в среду Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе беседы лидеры двух государств обсудили решение главы РФ осуществлять экспорт газа в Европу за рубли. Отмечается, что Путин и Шольц также обменялись мнениями по вопросу украинско-российских переговоров в Стамбуле. Путин проинформировал немецкого коллегу, что решение о переходе расчётов за российские энергоресурсы за рубли связано с заморозкой валютных резервов Банка России членами Евросоюза.

Аналогичную беседу в среду Путин провел с премьер-министром Италии Марио Драги.