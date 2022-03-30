Австрия отказалась платить за российский газ в рублях
Денис Давыдов
Денис Давыдов
19:15, 30 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Австрия не будет платить за российский газ в рублях, сообщила министр обороны страны Клаудиа Таннер. Такое заявление австрийский министр сделала на фоне подготовки страны к ЧС на случай прекращения поставок газа из России, передаёт РИА Новости.
Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза, — сказала Таннер.
Ранее в среду Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе беседы лидеры двух государств обсудили решение главы РФ осуществлять экспорт газа в Европу за рубли. Отмечается, что Путин и Шольц также обменялись мнениями по вопросу украинско-российских переговоров в Стамбуле. Путин проинформировал немецкого коллегу, что решение о переходе расчётов за российские энергоресурсы за рубли связано с заморозкой валютных резервов Банка России членами Евросоюза.
Аналогичную беседу в среду Путин провел с премьер-министром Италии Марио Драги.
Во вторник российский лидер провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых были подняты вопросы касательно Украины и перехода к оплате за газ на национальную валюту российского государства. Лидеры обеих стран обменялись мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины. Говоря об оплате за газ, Макрон заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно.